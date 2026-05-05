ゴールデンウィークに気軽に行ける中部地方各地の絶景スポットを紹介するシリーズ。 新潟からは、妙高高原の絶景です。 春と冬が同時に楽しめる、この時期ならではの魅力を取材しました。 ■UX大石悠貴アナウンサー 「上越妙高駅にやってきました。東京駅から新幹線で2時間ほどの場所なんですが、まずは皆さんにこの時期ならではの景色をご紹介したいと思います。それがあちら、見えているのが妙