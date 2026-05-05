村上が14号2ランを叩き込んだ(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆が現地時間5月4日、敵地でのエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。【動画】勢いは止まらない！村上がジャッジと並ぶ14号を放ったシーン4回一死一塁の第3打席で、右腕のホセ・ソリアーノの157キロの直球を叩き、中越えの14号2ラン。この一発で、MLB全体トップのアーロン・ジャッジ（ヤンキース）に並んだ。打球速度109マイル（約175.4キロ）、飛距離42