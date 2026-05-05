「アストロズ−ドジャース」（４日、ヒューストン）ドジャースのマックス・マンシー内野手が神キャッチを見せるもローカルルールでファウルになる珍事が発生した。六回１死、パレデスがカウント１ボールからの２球目を高々と打ち上げた。捕手のスミスがファウルゾーンへ追っていったが、天井に当たって落下地点が変わった。三塁・マンシーが軌道を見極めており、前進して鮮やかにキャッチ。好プレーだったが、ファウルの判定