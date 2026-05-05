【漫画】本編を読む猫との出会いには「買う」「保護猫を引き取る」のほかに、「野良猫を拾う」がある。しかし誰にも守られることなく生きてきた野良猫との生活はどんなものになるか、気になる人は多いだろう。『野良猫ごんた、家猫になる』（オイル富/KADOKAWA）は、著者であるオイル富氏の庭に姿を現した1匹の野良猫が、少しずつ家族になっていく過程を描いたコミックエッセイだ。主人公の猫・ごんたの見た目は「かわいい」と