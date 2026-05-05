厳しい環境で生き抜いてきた野良猫を家族に迎えてみたら…だんだん家族になっていく愛らしさと、命に対する責任の重さを描いたコミックエッセイ【書評】

厳しい環境で生き抜いてきた野良猫を家族に迎えてみたら…だんだん家族になっていく愛らしさと、命に対する責任の重さを描いたコミックエッセイ【書評】