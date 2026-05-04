image: generated at Flow ゴールデンウィーク真っ只中、動物園はどこも大賑わいですね。いつもはお休みの月曜日も開園したり、開園時間をのばしたりしているよう。とはいえ混雑も予想される…ということで、今日はギズモードで動物園気分をお届けします。ギズモードは人類やテクノロジーとの関わりを考えさせる動物たちのサイエンスな面白さを度々取り上げています。今日は最近のピックアッ