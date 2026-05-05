中国で開催されているU-17女子アジアカップで、グループステージ初戦はミャンマーに６−０で完勝したホスト国は５月４日、第２節でベトナムと対戦。３−０で快勝した。16分に先制点を奪ったジュ・ジトンは、32分にもネットを揺らす。49分にはチェン・ワンディがダメ押しゴールを挙げた。ミャンマー戦より得点数は少なかったものの、中国は36本ものシュートを放つなどベトナムを圧倒。中国メディア『勝迅体育』は「ベトナムは