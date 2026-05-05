ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が4日（日本時間5日）、アストロズ戦前に報道陣の取材に応じ、5日（同6日）の試合に先発する大谷翔平投手（31）を投打二刀流で起用する方針を示した。大谷はこの日の試合前にダイキン・パークの打席に立ち、55スイング。4回に分けて打席に入り、計22本の柵越えを放った。バッティングを終えるとブルペンで投球練習を行い、5日（同6日）の先発に備えた。投手として自身初の3、4月の月間M