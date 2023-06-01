プレミアリーグ 25/26の第35節 チェルシーとノッティンガム・フォレストの試合が、5月4日23:00にスタンフォード・ブリッジにて行われた。 チェルシーはジョアン・ペドロ（FW）、Derry Jesse（MF）、エンソ・フェルナンデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するノッティンガム・フォレストはタイウォ・アウォニー（FW）、イゴル・ジェズス（FW）、ディラン・バ