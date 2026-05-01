プレミアリーグ 25/26の第35節 チェルシーとノッティンガム・フォレストの試合が、5月4日23:00にスタンフォード・ブリッジにて行われた。

チェルシーはジョアン・ペドロ（FW）、Derry Jesse（MF）、エンソ・フェルナンデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するノッティンガム・フォレストはタイウォ・アウォニー（FW）、イゴル・ジェズス（FW）、ディラン・バクワ（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の2分に試合が動く。ノッティンガム・フォレストのディラン・バクワ（FW）のアシストからタイウォ・アウォニー（FW）がヘディングシュートを決めてノッティンガム・フォレストが先制。

さらに15分ノッティンガム・フォレストが追加点。イゴル・ジェズス（FW）がPKで0-2。さらにリードを広げる。

45+5分、ノッティンガム・フォレストが選手交代を行う。ザック・アボット（DF）に代わりネコ・ウィリアムズ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

45+9分、チェルシーが選手交代を行う。Derry Jesse（MF）に代わりリアム・デラップ（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半が終了。0-2とノッティンガム・フォレストがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、チェルシーが選手交代を行う。トシン・アダラビオヨ（DF）からレビ・コルウィル（DF）に交代した。

46分、ノッティンガム・フォレストは同時に3人を交代。ジャイール・クーニャ（DF）、ニコラス・ドミンゲス（MF）、イゴル・ジェズス（FW）に代わりニコラ・ミレンコビッチ（DF）、エリオット・アンダーソン（MF）、モーガン・ギブスホワイト（MF）がピッチに入る。

52分ノッティンガム・フォレストが追加点。モーガン・ギブスホワイト（MF）のアシストからタイウォ・アウォニー（FW）がゴールで0-3。3点差となる。

58分、チェルシーが選手交代を行う。ロメオ・ラビア（MF）からアンドレイ・サントス（MF）に交代した。

66分、ノッティンガム・フォレストが選手交代を行う。モーガン・ギブスホワイト（MF）に代わりクリス・ウッズ（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

67分、チェルシーが選手交代を行う。ロベルト・サンチェス（GK）に代わりフィリップ・ヨルゲンセン（GK）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

80分、ノッティンガム・フォレストが選手交代を行う。ディラン・バクワ（FW）からオマリ・ハッチンソン（MF）に交代した。

後半終了間際の90+3分、チェルシーのマルク・ククレジャ（DF）のアシストからジョアン・ペドロ（FW）がゴールを決めて1-3と2点差に詰める。

ここで後半終了。1-3で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ノッティンガム・フォレストが1-3で勝利した。

なお、チェルシーは14分にマロ・ギュスト（DF）、78分にモイセス・カイセド（MF）、78分にリアム・デラップ（FW）に、またノッティンガム・フォレストは9分にモラト（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-05 02:40:08 更新