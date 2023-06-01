男性7人組アイドルグループ「THESUPERFRUIT」が4日、星野晴海（21）の地元・愛知県にあるアマノ芸術創造センター名古屋で、全5都市をめぐるツアー「ONEFLOWERHALLTOUR2026」をスタートした。グループが単独ライブを行うのは、昨年11月以来。開演時刻を過ぎ、7人のシルエットが舞台に浮かび上がると、待ちわびていたファンから大歓声がわき起こった。アップルカラー、レモンカラーなどメンバーカラーのサイリウムが