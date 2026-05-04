男性7人組アイドルグループ「THE SUPER FRUIT」が4日、星野晴海（21）の地元・愛知県にあるアマノ芸術創造センター名古屋で、全5都市をめぐるツアー「ONE FLOWER HALL TOUR2026」をスタートした。

グループが単独ライブを行うのは、昨年11月以来。開演時刻を過ぎ、7人のシルエットが舞台に浮かび上がると、待ちわびていたファンから大歓声がわき起こった。

アップルカラー、レモンカラーなどメンバーカラーのサイリウムが揺れる会場に向け、田倉暉久（22）は「さぁ、ONE FLOWER HALL TOUR楽しんでいきましょう！」と呼びかけ。

聴きなじみがある楽曲も、「大人かっこいいバージョン」、「ONE FLOWERバージョン」など特別にアレンジされ、会場は新鮮な驚きに包まれていた。

放送中のドラマ「やたらやらしい深見くん」（月曜・深夜1時20分）の主題歌「恋はメリーゴーランド」は、メンバーの“愛の告白”セリフから始まるナンバー。グループ最年少の小田惟真（19）が「♪愛してる」とささやくと、悲鳴のような声が客席から上がっていた。

ツアータイトルの“ONE FLOWER”には「7人で7色の花びらを持つ大きな花をつくりたい」、「フルファミ（ファンの愛称）の心にも大きな花を咲かせたい」という願いを込めた。

ピーチカラー、グレープカラーと、それぞれが着用した衣装には、6色の異なる花を肩などに飾り、“7人で一つ”という思いを表現した。

「グループ力を上げたい」と切磋琢磨する7人のため、工夫を凝らした舞台セットも目を引いた。ステージには造花を使った巨大なオブジェや、花で飾った額縁などを設置。マイクスタンドには、花をつるのようにからませるなど、視覚的にも楽しませた。

終盤には、阿部隼大（23）が「未来に向けて新曲を歌います」と新曲「WANNA BE」を初披露。可愛さを封印し、力強いダンスと、クールな歌声でフルファミの心を奪っていた。

阿部の「次はみんなの声を聞かせてください！」で始まった「どーぱみんみん あどれなりんりん」では、その第一声で会場が大きく揺れた。

全員がマイクを持ちフルファミをあおると、うねりのようなコール＆レスポンスが起こり、大盛り上がりに。曲終盤の「♪ドーパミンミンミンミンミンミン――」の掛け合いでは、鈴木志音（22）が「もっと声！！」とあおると、ファンの声はさらに拡大。堀内結流（21）が「まだまだイケそうだよ！」と誘うと、会場中が声を上げ7人と一体になっていた。

アンコールでは、地元のファンから「おかえり！」と迎えられた星野が「初日を無事に迎えることができました」と感謝。続けて「みんなの心の中にも7色の花を咲かせてくれたらうれしいと思っていたので、今日はそんな景色が見えた気がします」と充実した表情を見せていた。

阿部は「この7人で本気でアリーナを目指しているので、このツアーで団結力を深めてもっと皆さんと楽しいことができるように頑張ります」と飛躍を誓っていた。

ファンを背に記念撮影をするなど、安堵したのもつかの間。そっとやってきたスタッフに、黒いファイルを手渡された阿部は「本当に打ち合わせがないゾーンに入りました。皆さんに伝えたいことがあります」と緊張した表情。「スクリーンに注目してください！」とうながすと、そこには「BIG NEWS」の文字が。喜ぶファンとは裏腹に、松本勇輝（22）は「やだ、怖い」。鈴木は「マジじゃん！」とあ然とした様子。

固唾（かたず）を飲んでフルファミと共に見つめると、そこには日本地図が映し出され「2年ぶりに、47都道府県フリーライブの開催が決まりました」と発表された。

フリーライブは、田倉の23歳の誕生日を迎える12月12日に、東京・両国国技館で開くグループ史上最大規模の単独公演に向けたもので、7月18日から、「GO！GO！スパフル47都道府県フリーライブ全国行脚―Road to 両国国技館―」と題し、11月末まで展開する。

松本は「ヨンナナ再来です！」。田倉は「暑い夏だね。愛知にまた帰ってきます。皆さんの家の近くにいくこともあるかもしれないので、皆さん来てくれたらうれしいです」と呼びかけていた。

最後は横一列になって手をつなぎ、マイクなしで「ありがとうございました！」とあいさつ。鈴木は「愛知最高だよ！」。松本は「愛知大好きだよ！」とファンに声をかけ、名残惜しそうにステージを後にしていた。

ツアーは兵庫・神戸（5日）、東京（8、29日）など全6会場で3000人を動員。30日に宮城・仙台で最終日を迎える。（西村 綾乃）