Adoの新曲「春に舞う」が5月12日(火)に配信リリースされることが決定した。今作はABEMAにて放送中のオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズの主題歌となっている。▲「春に舞う」ジャケット「春に舞う」は、『今日好き』主題歌のために書き下ろされた新曲。《花びら 染めてく空 色づきはじめる視線の先に 今、好きだと気づいた》という瑞々しい一節や《知らなかった切なさに 滲んだ君の背中が見え