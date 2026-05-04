ゴールデンウイークも後半に入りました。4日は天気にも恵まれ、熊本県内各地で連休を楽しむ人の姿が見られました。ネコのモチーフが描かれた皿や天草の海をイメージしたカップなど…。天草市と苓北町の7つの窯元で開かれている「天草西海岸春の窯元めぐり」。苓北町の内田皿山焼では、約5000点を2割引き～半額で購入できます。 ■牛深から 「毎年来るんです、新しい作品が出ますから」■天草市