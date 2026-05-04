ゴールデンウイークも後半に入りました。4日は天気にも恵まれ、熊本県内各地で連休を楽しむ人の姿が見られました。



ネコのモチーフが描かれた皿や天草の海をイメージしたカップなど…。



天草市と苓北町の7つの窯元で開かれている「天草西海岸春の窯元めぐり」。苓北町の内田皿山焼では、約5000点を2割引き～半額で購入できます。

■牛深から 「毎年来るんです、新しい作品が出ますから」

■天草市から「4か所目です、楽しいです」



春の窯元めぐりは、6日までです。



長洲町で開かれた「九州金魚すくい選手権大会」。県の内外から270人あまりが参加しました。4日は、3人1組の団体戦。3分間で何匹の金魚をすくえるか、華麗なポイ捌きで腕を競いました。優勝チームは、3分間で57匹すくったということです。

熊本市北区の代継宮で行われたのは、曲水の宴。平安時代の宮中行事で、川に流れる盃が通り過ぎる前に和歌を詠む神事です。



十二単姿の詠み手の中には山本紗英子アナウンサーの姿も。「鶯」を題に詠んだ歌は…。



■朗詠者「すべりだい おりてききいるなんのおと鶯だよと 子の瞳をのぞく」



■山本紗英子アナウンサー「鶯のホーホケキョという鳴き声を聞いて（子どもが）何の音って聞いてきた、鶯の姿を探すが、私はそんな子どもの顔を見ていたいなという親心」

■観覧者「もう14回目かな、きれいで華やかで、とても見応えありますね」



訪れた人は、風情ある春の行事を楽しんでいました。

