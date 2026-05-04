2日（土）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子 東地区）の北海道イエロースターズは、5日（火・祝）に北海きたえーるで開催される 「こどもの日スポーツチャレンジ2026 in 北海きたえーる」で、バレーボールアカデミー体験会を行うとクラブ公式サイトで発表した。 「こどもの日スポーツチャレンジ2026 in 北海きたえーる」はさまざまなスポーツが体験で