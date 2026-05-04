3選手が講師に！ 北海道YSが5/5にバレーボールアカデミー体験会を実施

2日（土）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子 東地区）の北海道イエロースターズは、5日（火・祝）に北海きたえーるで開催される 「こどもの日スポーツチャレンジ2026 in 北海きたえーる」で、バレーボールアカデミー体験会を行うとクラブ公式サイトで発表した。

「こどもの日スポーツチャレンジ2026 in 北海きたえーる」はさまざまなスポーツが体験できるイベントで、今回は同会場のメインアリーナCコートにて北海道YSによるバレーボールアカデミー体験会が行われる。

本体験会にはバレーボールの講師として、北海道YSより柳町逸太と中野竜、中谷薫ら3選手が参加。対象は小学生で、学年ごとに3回に分けて体験会を実施。

11:15～12:00は小学3～4年生を、13:15～14:00は小学5～6年生を、15:15～16:00には小学1～2年生を対象に体験会を行う。各回の定員はそれぞれ20名までとしている。

そのほか、プロバスケットボールチームのレバンガ北海道によるバスケットボールアカデミー体験会や、フットサルクラブのエスポラーダ北海道によるフットサルスクール体験が行われるなど、イベントが盛りだくさんだ。