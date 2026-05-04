タレントの南明奈が3日、自身のXを更新。夫のよゐこ・濱口優との2ショットを公開した。【写真】久々夫婦2人デートに笑顔の南明奈＆よゐこ濱口投稿で、南は「先日優さんと《ズートピア2》を観てきました面白かったあの作品のあのキャラクターが出てきたり…」」と映画の感想をつづり、「そして個人的にはメタルギアソリッドの監督、小島秀夫さんが声優で参加してる事に大興奮でした」と驚いたポイントを明かした。そして