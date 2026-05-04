南明奈、夫・よゐこ濱口との久々の2人デートを報告 仲睦まじい2ショットも添える
タレントの南明奈が3日、自身のXを更新。夫のよゐこ・濱口優との2ショットを公開した。
【写真】久々夫婦2人デートに笑顔の南明奈＆よゐこ濱口
投稿で、南は「先日優さんと《ズートピア2》を観てきました 面白かった あの作品のあのキャラクターが出てきたり…」」と映画の感想をつづり、「そして個人的にはメタルギアソリッドの監督、小島秀夫さんが声優で参加してる事に大興奮でした」と驚いたポイントを明かした。
そして「ひっさびさの2人時間＆映画デート 楽しかったな」とつかの間の夫婦2人だけの時間だったとうれしさをにじませ、映画『ズートピア2』のポスターの前で笑顔の2ショットを添えた。
【写真】久々夫婦2人デートに笑顔の南明奈＆よゐこ濱口
投稿で、南は「先日優さんと《ズートピア2》を観てきました 面白かった あの作品のあのキャラクターが出てきたり…」」と映画の感想をつづり、「そして個人的にはメタルギアソリッドの監督、小島秀夫さんが声優で参加してる事に大興奮でした」と驚いたポイントを明かした。
そして「ひっさびさの2人時間＆映画デート 楽しかったな」とつかの間の夫婦2人だけの時間だったとうれしさをにじませ、映画『ズートピア2』のポスターの前で笑顔の2ショットを添えた。