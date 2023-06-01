プレミアリーグ 25/26の第35節 マンチェスター・ユナイテッドとリバプールの試合が、5月3日23:30にオールド・トラフォードにて行われた。 マンチェスター・ユナイテッドはベンヤミン・シェシュコ（FW）、マテウス・クニャ（FW）、ブルーノ・フェルナンデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリバプールはコーディ・ガクポ（FW）、