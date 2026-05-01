プレミアリーグ 25/26の第35節 マンチェスター・ユナイテッドとリバプールの試合が、5月3日23:30にオールド・トラフォードにて行われた。

マンチェスター・ユナイテッドはベンヤミン・シェシュコ（FW）、マテウス・クニャ（FW）、ブルーノ・フェルナンデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリバプールはコーディ・ガクポ（FW）、フロリアン・ビルツ（MF）、ドミニク・ソボスライ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の6分に試合が動く。マンチェスター・ユナイテッドのマテウス・クニャ（FW）がゴールを決めてマンチェスター・ユナイテッドが先制。

さらに14分マンチェスター・ユナイテッドが追加点。ベンヤミン・シェシュコ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とマンチェスター・ユナイテッドがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、マンチェスター・ユナイテッドが選手交代を行う。ベンヤミン・シェシュコ（FW）からアマド・ディアロ（MF）に交代した。

後半開始早々の47分、リバプールのドミニク・ソボスライ（MF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

さらに56分リバプールが同点に追いつく。ドミニク・ソボスライ（MF）のアシストからコーディ・ガクポ（FW）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

59分、リバプールが選手交代を行う。アンドリュー・ロバートソン（DF）からミロシュ・ケルケズ（DF）に交代した。

75分、リバプールが選手交代を行う。イエレミ・フリムポング（DF）からリオ・ヌグモハ（FW）に交代した。

76分、マンチェスター・ユナイテッドが選手交代を行う。ブライアン・ムブモ（FW）からパトリック・ドルグ（DF）に交代した。

77分マンチェスター・ユナイテッドが逆転。コビー・メイヌー（MF）がゴールを決めて3-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。3-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、マンチェスター・ユナイテッドが3-2で勝利した。

なお、マンチェスター・ユナイテッドは49分にルーク・ショー（DF）、81分にブルーノ・フェルナンデス（MF）に、またリバプールは75分にカーティス・ジョーンズ（MF）、85分にコーディ・ガクポ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-04 01:40:11 更新