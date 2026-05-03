【大人のための最新オーディオ大全】「ゲーミングオーディオの本質は、音楽鑑賞用とは決定的に異なります」と語るのは、AV評論家の折原さん。何より優先されるのは「勝つための機能」。低遅延性能と、戦況を左右する仲間との連携を支えるマイク性能こそが命。専用アプリによるカスタマイズも、フィールドでの優位性を築くための不可欠な要素といえる。「一方で、最近では純粋な音の解像度を武器にする製品も増えています」とも。圧