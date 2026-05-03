プレイ環境をワンランクアップ！ゲーミング環境爆上げオーディオ【大人のための最新オーディオ大全】

【大人のための最新オーディオ大全】

「ゲーミングオーディオの本質は、音楽鑑賞用とは決定的に異なります」と語るのは、AV評論家の折原さん。

何より優先されるのは「勝つための機能」。低遅延性能と、戦況を左右する仲間との連携を支えるマイク性能こそが命。専用アプリによるカスタマイズも、フィールドでの優位性を築くための不可欠な要素といえる。

「一方で、最近では純粋な音の解像度を武器にする製品も増えています」とも。

圧倒的な情報量で微細な環境音を捉える高品位なスピーカーは、プレイ体験そのものの格を劇的に引き上げてくれる。機能性と高解像度の融合こそが、現代のゲーミング環境における正解だ。

AV評論家

折原一也さん

1979年生まれ。PC系出版社編集職を経て、AVライター／評論家として専門誌やWebで執筆。2009年よりVGP審査員・ライフスタイル分科会副座長。

■第2世代への進化で音質も静寂も新次元へ

ソニー

「ワイヤレス ノイズキャンセリング ゲーミングヘッドセット INZONE H9 II」（3万9600円）※ソニーストア価格

ゲーミングもソニーの新定番で決まり。専用アプリ「INZONE Hub」での細かなカスタマイズ性が優秀で、PCゲーマーの求める総合力に優れたモデルです（折原さん）

ソニーが誇る音楽用ヘッドホンの技術を惜しみなく投入した最新機。独自の「360 Spatial Sound for Gaming」が敵の足音を正確な位置で描写し、戦場での圧倒的な優位性をもたらす。

▼ブームマイクでの通話性能が優秀

▲AIによるノイズ除去を施したブームマイクを採用。騒がしい環境でも、仲間に声を確実に届けることが可能だ

▼第2世代になり音質·性能がアップ

▲的確にノイズをとらえるデュアルセンサー技術を搭載。PCノイズなども低減し、微細な音まで鮮明に聞き分ける

■ゲーミング向けスピーカーの新基準

kanto Audio

「ORA」（4万4800円）

音質に優れた理想的なゲーミングスピーカーが登場しました。USB-C入力での低遅延接続が可能なので、ゲームから仕事の合間の音楽鑑賞までこれ1台で完全にカバーしてくれます（折原さん）

カナダ発、kanto Audioのアクティブスピーカー。「シルクドームツイーター」が放つ高解像度なサウンドは、“スピーカーでゲーミング”という新しいプレイスタイルにも最適。

▼音楽リスニングにも通用する実力

▲「Class Dアンプ」により、本格的な音楽鑑賞にも通用する音質を実現。濃密な音像は、ゲームの競技性にもプラスに

■LIGHTSPEEDが約束する究極の低遅延体験

ロジクールG

「G325 LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミング ヘッドセット」（1万4080円）

これから環境を整えたい人に最適な新世代の標準機。マイクレスの洗練された外観ながら、専用アプリによるイコライジングなど、ゲーミング仕様の機能面も充実しています（折原さん）

独自技術の「LIGHTSPEED」を採用した信頼のモデル。有線に匹敵する圧倒的な応答速度で、ストレスのない俊敏なプレイ環境を強力にサポートする。

▼USBドングルによる低遅延

▲ゲーミングヘッドホンの定番 USBドングルによる無線接続に対応。一瞬の判断が勝敗を分けるFPSなどのプレイでは、遅延が限りなく少ないワイヤレス接続は最大のメリット

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※2026年4月6日発売「GoodsPress」5月号84ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／GoodsPress編集部＞

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