[5.3 J1百年構想リーグ EAST第14節](メルスタ)※16:00開始主審:池内明彦<出場メンバー>[鹿島アントラーズ]先発GK 1 早川友基DF 3 キム・テヒョンDF 16 溝口修平DF 22 濃野公人DF 55 植田直通MF 10 柴崎岳MF 13 知念慶MF 27 松村優太MF 40 鈴木優磨FW 9 レオ・セアラFW 77 チャヴリッチ控えGK 29 梶川裕嗣DF 5 関川郁万DF 7 小川諒也DF 25 小池龍太MF 14 樋口雄太MF 24 林晴己MF 71 荒木遼太郎FW 11 田川亨介FW 19 師岡柊生監