鹿島vs町田 スタメン発表
[5.3 J1百年構想リーグ EAST第14節](メルスタ)
※16:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 3 キム・テヒョン
DF 16 溝口修平
DF 22 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 10 柴崎岳
MF 13 知念慶
MF 27 松村優太
MF 40 鈴木優磨
FW 9 レオ・セアラ
FW 77 チャヴリッチ
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 5 関川郁万
DF 7 小川諒也
DF 25 小池龍太
MF 14 樋口雄太
MF 24 林晴己
MF 71 荒木遼太郎
FW 11 田川亨介
FW 19 師岡柊生
監督
鬼木達
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 19 中山雄太
DF 50 岡村大八
MF 10 ナ・サンホ
MF 16 前寛之
MF 26 林幸多郎
MF 27 エリキ
MF 31 ネタ・ラヴィ
MF 88 中村帆高
FW 99 テテ・イェンギ
控え
GK 13 守田達弥
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 6 望月ヘンリー海輝
MF 8 仙頭啓矢
MF 11 増山朝陽
MF 18 下田北斗
MF 23 白崎凌兵
FW 9 藤尾翔太
FW 34 徳村楓大
監督
黒田剛
※16:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 3 キム・テヒョン
DF 16 溝口修平
DF 22 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 10 柴崎岳
MF 13 知念慶
MF 27 松村優太
MF 40 鈴木優磨
FW 9 レオ・セアラ
FW 77 チャヴリッチ
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 5 関川郁万
DF 7 小川諒也
DF 25 小池龍太
MF 24 林晴己
MF 71 荒木遼太郎
FW 11 田川亨介
FW 19 師岡柊生
監督
鬼木達
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 19 中山雄太
DF 50 岡村大八
MF 10 ナ・サンホ
MF 16 前寛之
MF 26 林幸多郎
MF 27 エリキ
MF 31 ネタ・ラヴィ
MF 88 中村帆高
FW 99 テテ・イェンギ
控え
GK 13 守田達弥
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 6 望月ヘンリー海輝
MF 8 仙頭啓矢
MF 11 増山朝陽
MF 18 下田北斗
MF 23 白崎凌兵
FW 9 藤尾翔太
FW 34 徳村楓大
監督
黒田剛