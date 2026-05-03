写写丸（以下、写）お久しぶりです。大好評につき、昭和郷愁館がカムバック！大崎まだまだ懐かしのグッズをご紹介しますよ。今回は、話題を呼んだ「週刊少年マガジン」の表紙号を紹介します。写インパクトのある表紙ばかりですね。『ウルトラセブン』が表紙を飾った時代もあったのですね。定価は60円！大崎『ウルトラセブン』が表紙の号はプレミア価格になっています。セブン関係は高値になりやすいですね。写中森明菜や