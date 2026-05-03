写写丸（以下、写） お久しぶりです。大好評につき、昭和郷愁館がカムバック！

大崎 まだまだ懐かしのグッズをご紹介しますよ。今回は、話題を呼んだ「週刊少年マガジン」の表紙号を紹介します。

写 インパクトのある表紙ばかりですね。『ウルトラセブン』が表紙を飾った時代もあったのですね。定価は60円！

大崎 『ウルトラセブン』が表紙の号はプレミア価格になっています。セブン関係は高値になりやすいですね。

写 中森明菜や松田聖子など、当時の人気アイドルが表紙を飾った号もありますね。

大崎 とくに中森明菜さんの表紙は今のグラビア誌にも負けないインパクトがあります。

写 下段中央の2冊は？

大崎 右は、ちばてつや先生と川崎のぼる先生がお互いの漫画のキャラクターを表紙用に描くという、すごい企画です。

写 豪華な企画ですね。左はなんでしょうか。

大崎 『あしたのジョー』最終回の掲載号です。梶原一騎先生とちば先生が並んだ写真に、リアルタイムでこの記念の号を目にしたファンはみんな感動しました。週刊誌を毎号買っているからこそ、そこでしか見られない情景もあるものです。

おおさききよし

1961年生まれ 株式会社ブティックオーサキ代表取締役社長。『大崎潔のアイドルストーリー』（NACK5）など多数のラジオパーソナリティを務める

写真・梅基展央