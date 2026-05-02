週プレのグラビアで芸能界デビュー！最強の大型新人とウワサされる林 美希（はやし・ほまれ）の初仕事にして初デジタル写真集となった『誰かに気づかれる、その前に。』が、「週プレ グラジャパ！」のマンスリーランキングで上位に君臨！そこで、週刊プレイボーイの公式YouTubeチャンネルで公開される企画『デジタル写真集、本人が語ってみた！』に登場してくれた。『本人が語ってみた！』は、人気女優やタレント、アイドルが