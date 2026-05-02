

週プレのグラビアで芸能界デビュー！ 最強の大型新人とウワサされる林 美希（はやし・ほまれ）の初仕事にして初デジタル写真集となった『誰かに気づかれる、その前に。』が、「週プレ グラジャパ！」のマンスリーランキングで上位に君臨！ そこで、週刊プレイボーイの公式YouTubeチャンネルで公開される企画『デジタル写真集、本人が語ってみた！』に登場してくれた。

『本人が語ってみた！』は、人気女優やタレント、アイドルが、自身のデジタル写真集について撮影エピソードを織り交ぜながら、解説するプログラム。このインタビューでは、動画に収録しきれなかった撮影裏話をお届けする。

【写真】林美希の初水着グラビア

――YouTubeの収録、お疲れさまでした。週プレのグラビアが初の芸能仕事ということは、こうしてカメラの前でトークするのは今回が初だったのでは？

林 そうなんです。緊張しました。ヤバかったですよね！？

――全然ヤバくないですよ！ 緊張されてるのは伝わってきましたけど。

林 ですよね。「意外と声低いんだ」とか思われたらどうしよう......。私、自分の声がコンプレックスなんですよ。声がかわいい人がうらやましいです。

――動画でも、グラビアに初挑戦されたことに対して「見てくれる人がいるのか不安だった」と話されていましたね。人の目を気にしやすいタイプなんでしょうか。

林 普段はそれほどでもないんですけど、表に出る以上、やっぱり世間の反応は気になります。ネガティブ思考なので、つい自分のダメなところばかり目についてしまうというか......。

――でも実際、初グラビアはスゴい反響だったんじゃないですか？

林 ビックリしました。「透明感がスゴい」と言ってくださる方が多くて、うれしかったです。自分では全然そんなふうに思わないんですけど、「私、透明感があるんだ！」って。制服から始まり、最後はお風呂で撮影して。終わったあと、ドッと疲れが出たのですが、頑張って良かったなーと思いました。



――自信になったようで何よりです。せっかくなのでグラビアを挑戦することになった経緯を聞かせてください。そもそも、芸能活動には興味があったんですか？

林 中学生の頃からずっと興味がありました。オーディションを受けたこともあるのですが、なかなかうまくいかなくて。高校3年生の頃、友達と原宿で遊んでいたときに声をかけてくれたのが、今の事務所です。『今日好き』で知ってた男の子が所属して事もあって、それで今の事務所に所属することに決めました。

――『今日好き』って、中高生に人気の恋愛リアリティショーですよね。お好きなんですか？

林 はい。学校で流行ってたんですよ。具体的に芸能活動に興味を持ったのも、『今日好き』がきっかけでした。出てるコたちが、みんなキラキラして見えたんですよね。いつか私も出たいなって思いました。

――でも高3の夏って、いわゆる進路を決める時期ですよね。勉強とか、大丈夫だったんですか？





林 親からは「いい大学を出て安定した職に就いてほしい」と子供の頃から口酸っぱく言われてきました。それで塾にも通っていましたし、実際に勉強自体は苦手じゃなかったのですが、何のために勉強を頑張ってるのか自分で分からなくなってしまって......。大学はいつでも行けると思ったので、このタイミングで事務所に入る以外の選択肢はなかったですね。お母さんも「やりたいことならいいんじゃない」と、背中を押してくれました。

――それなら良かったです。

林 いいタイミングでスカウトしていただけて、運が良かったとは思うのですが、結果的に『今日好き』に出られなかったことはスゴく悔しいです。出演者はみんな高校生なので。卒業しちゃったから、もう夢を叶えることができないんです。もっと早く動いていたらチャンスがあったかもしれないと思うと、心残りでいっぱいです。

――デビューしたばかりだと言うのに、もう後悔が！？

林 「高校卒業してから芸能活動を始めるのは遅い」と言う人もいました......。もうヤバいです。

――いやいや、全然遅くないですよ！ 今回グラビアに挑戦して、色々開けてきたところじゃないですか。

林 ひねくれ者ですみません。そう言っていただけてホッとしました。グラビアをやることに最初は少し抵抗があったんです。プライベートで水着を着たことがなかったし、スタイルにも自信がなかったから。でも私、BIGになりたいんですよ。高校の同級生が「クラスメイトだったんだぜ」って自慢したくなるような、駅の広告にドカーンと顔が出るような、そんな有名人になりたい。だからこそ、できることから頑張らなきゃと覚悟を決めてグラビアに挑戦しました。ここから、色んなお仕事に繋がるといいなー。



――繋がりますよ、きっと。他誌への出演も色々と決まっているみたいですが、今後、グラビアでやってみたいことなんてあります？

林 沖縄に行ってみたいです。まだ一度も行ったことがないんですよ。仕事で飛行機に乗るのも、カッコよくて憧れます。

――夢が膨らみますね。

林 あ、あと芸能界で友達を作りたいです。高校時代の友達は、みんな大学に進学したんです。話を聞くと、サークルに入ったり、新しい友達ができたり、とても楽しそうで羨ましいんですよね。まだお仕事で同世代のコと一緒になる機会がないので、最近、休みの日は家で本を読んだり、音楽を聴いたりして、一人で過ごしてます。たまに高校時代の友達が遊んでくれるけど、いつ誘われなくなるか分からないので......。そうなったらもう、一人で生きてやる！ って思ってます。

――真面目だったり、ひねくれていたり。素直な人だってことがよく分かりました（笑）。今後の活躍も楽しみにしてます！





●林 美希（はやし・ほまれ）

2008年3月12日生まれ 東京都出身

身長157cm B79 W60 H78

趣味＝読書、音楽鑑賞、絵を描くこと

特技＝料理

公式Instagram【@hayashi_homare】

公式X【@hayashi_homare】



『誰かに気づかれる、その前に。』 林美希 撮影／桑島智輝 価格／1,100円（税込）





取材・文／とり 撮影／佐々木里菜