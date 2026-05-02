ホッフェンハイム町田浩樹はピッチに戻る準備が最終段階に入っているドイツ1部ホッフェンハイムに所属する日本代表DF町田浩樹は、復帰に向けて着実にステップを刻んでいるようだ。チームを率いるクリスチャン・イルツァー監督が、現地時間5月2日に行われるブンデスリーガ第32節シュトゥットガルト戦に向けた記者会見で現状を明かした。クラブ公式サイトがその様子を伝えている。今季のホッフェンハイムは序盤の低評価を覆し、