ボーダーコリーのエマちゃん【写真を見る】朝からとんだハプニング…！深呼吸する飼い主と準備万端な愛犬の姿が話題ある朝の出来事。いつものように愛犬の朝ごはんを準備しようとしていたところ、思わぬハプニングが…。そんな投稿がSNSで話題になっています。いったい、何があったのでしょうか。■ハプニング現場に現れたエマちゃん投稿したのは、Ｘユーザーのエマ/Emma（@emma_bc410）さん。2歳のボーダーコリー・エマちゃんと、