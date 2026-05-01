飛び散るドッグフード！慌てる飼い主と準備万端な犬…「温度差が最高」「待っている姿が可愛い」
【写真を見る】朝からとんだハプニング…！深呼吸する飼い主と準備万端な愛犬の姿が話題
ある朝の出来事。
いつものように愛犬の朝ごはんを準備しようとしていたところ、思わぬハプニングが…。
そんな投稿がSNSで話題になっています。
いったい、何があったのでしょうか。
■ハプニング現場に現れたエマちゃん
投稿したのは、Ｘユーザーのエマ/Emma（@emma_bc410）さん。
2歳のボーダーコリー・エマちゃんと、お子さんとの日常を発信しています。
そんなコメントとともに添えられていた写真には、床いっぱいに散らばったドッグフードと、ひょっこり顔をのぞかせるエマちゃんの姿が写っていました。
いつものようにごはんを用意しようとしたら、フードストッカーを丸ごと倒してしまい、フードが飛び散ってしまったそうです。
慌てる飼い主さんと、舌をペロッと出して準備万端なエマちゃん。そんな温度差たっぷりのワンシーンが、6.5万いいねを集めました。
投稿には、「ワクワクしていますね」「待っていてエライ！」「"よし"って言いたい」と、多くのコメントが寄せられました。
■エマちゃんの出番は訪れた？
この時の様子について、飼い主さんにお話をお伺いしました。
ーーエマちゃんはこの状況を見た時、どんな様子でしたか？
「勝手に食べ始めないで、ちゃんと私のOKサインを待っているエマがえらいなと感心しました」
ーー準備万端のエマちゃんでしたが、出番は訪れたのでしょうか？
「大きな塊は私が手で片付けましたが、四方八方に飛び散ったエサはもうエマに食べてもらいました！さすがは犬の嗅覚で、見つけにくいところに落ちたエサまで綺麗に食べてくれました」
残らず回収したエマちゃん、大活躍でしたね。
また、今回のポストについては、
「ここまで反響があるとはまったく予想しておらず、ただただ驚いています。私にとっては大惨事でしたが、私の災難が誰かのクスッと笑える瞬間になれたのであれば本望です(笑)」
と振り返ります。
印象的なコメントについて伺うと、
「”深呼吸しても落ち着けない(笑)”のコメントには笑ってしまいました！それはそう(笑)」
と教えてくれました。
飼い主さんとエマちゃんの思わぬハプニングに、多くの人が笑顔になった出来事でした。
■すくすく成長するエマちゃんと末っ子ちゃん
Xには、初めて見る雪に目を輝かせるエマちゃんの姿や、日々のお散歩の様子など微笑ましい日常が投稿されています。
また、ときおり登場する末っ子ちゃんの存在も人気です。
エマちゃんと末っ子ちゃんは、歳が近い仲良しコンビ。
実は以前、ふたりはXで大きな話題になったことがあります。
「ずっと地面にいたはずの末っ子が突然二足歩行を始めて驚きを隠せない」という投稿では、
つかまり立ちをした末っ子ちゃんを目撃し、目を見開いて驚いた表情を見せるエマちゃんの姿が写っていました。
その愛らしいリアクションに、多くの反響が寄せられました。
現在、末っ子ちゃんは１歳３ヶ月になり、自分の足でスタスタ歩くようになったそうです。
飼い主さんによると、
「よくエマのケージに侵入しては困らせていますが、エマもやれやれ顔で怒らず見守っており、年上（８ヶ月上）の貫禄を見せています」
とその様子を語ってくれました。
末っ子ちゃんをそっと見守るエマちゃんのやさしい眼差しに、心が和みますね。
そんなエマちゃんの最近の様子についてお伺いすると、
「飼い主が奮発して買った新品のちょっといいリードを、留守番の間にカミカミして引きちぎってしまいました(笑)」
というエピソードを教えてくれました。
しっかり者に見えるエマちゃんですが、やんちゃな一面ものぞかせているようです。
エマちゃんの日常は、エマ/Emma（@emma_bc410）さんのXアカウントでチェックできます。
エマちゃんと末っ子ちゃんが一緒に成長していく姿にも、これからますます注目です。
ぜひのぞいてみてくださいね！
文＝早川みどり