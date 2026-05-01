世界的な「カネ余り」時代の到来による日本株高などの結果、普通の会社員や公務員でありながら資産１億円を超えた「いつのまにか億リ人」たち。ネット上でもてはやされる「FIRE」の条件は十分に満たしているにもかかわらず、なぜ彼ら彼女らは働き続け、今まで通りに生活することを選ぶのか？富裕層の実態に詳しく新著『超富裕層に「おもてなし」はいらない』（講談社+α新書）を上梓したマリブジャパン代表の高橋克英氏による「