セレスは後場にストップ高の水準となる前営業日比３００円高の１７９５円でカイ気配となっている。きょう正午ごろ、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表した。売上高が９５億２１００万円（前年同期比２３．９％増）、営業利益が１７億３１００万円（同２．０倍）、最終損益が９億９３００万円の黒字（前年同期は５７００万円の赤字）となった。同時に取得総数３５万株（自己株式を除く発行済み株式総数