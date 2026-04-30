セレス<3696.T>は後場にストップ高の水準となる前営業日比３００円高の１７９５円でカイ気配となっている。きょう正午ごろ、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表した。売上高が９５億２１００万円（前年同期比２３．９％増）、営業利益が１７億３１００万円（同２．０倍）、最終損益が９億９３００万円の黒字（前年同期は５７００万円の赤字）となった。同時に取得総数３５万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．９８％）、取得総額５億円を上限とする自社株買いを実施すると開示しており、これらを好感した買いが集まっている。



同社はポイントサイト「モッピー」と「ポイントインカム」を展開している。１～３月期は金融関連広告主における広告予算の拡大傾向などを背景に、ポイントサイトの売上高が前年同期比６８．１％増の７２億８７００万円まで拡大した。自社株買いについては取得期間を５月１日から１２月３０日までとし、東京証券取引所における市場買い付けで実施する。



出所：MINKABU PRESS