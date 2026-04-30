日本マクドナルド（東京都新宿区）が、人気メニュー「サムライマック」シリーズの新商品「炙（あぶ）り醤油（しょうゆ）風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」を5月7日から期間限定で販売します。

【衝撃！】「サムライマック」新商品の“断面” 具材詰まりすぎ！ プレゼントキャンペーンの詳細も！

サムライマック「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」は2021年4月に販売を開始。100％ビーフパティ2枚、チェダーチーズ2枚などをサンドした一品です。2025年3月からは同シリーズの「炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ」も販売されています。

新商品は、サムライマックシリーズがレギュラー化して5周年を迎えたのを記念して誕生。サムライマックと炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフの“いいとこ取り”をしたメニューで、卵、シャキシャキのレタス、スモークベーコン、ホワイトチェダーチーズを追加。ニンニクのコクとタマネギの甘さが後を引く炙り醤油風のソースも味わえる満足感のある一品に仕上がっています。

単品価格は840円〜（税込み）です。同月19日まで、午後5時からの「夜マック」限定で販売されます。

5月6日から、俳優の堺雅人さんとアイドルグループ「＝LOVE（イコールラブ）」の佐々木舞香さんが出演するサムライマックの新テレビCM「普通のマックじゃ物足んねえ。」編が放送されます。