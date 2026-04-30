【炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ】 5月7日～5月19日 期間限定販売予定（夜マック限定） 価格：840円（単品）～ 日本マクドナルドは、「サムライマック」がレギュラー化5周年を迎えたことを記念し、新商品「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」を、5月7日から5月19日まで全国のマクドナルド店舗にて17時からの夜マッ