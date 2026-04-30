日本マクドナルドは、「サムライマック」がレギュラー化5周年を迎えたことを記念し、新商品「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」を、5月7日から5月19日まで全国のマクドナルド店舗にて17時からの夜マック限定で販売する。価格は840円（単品）から。

「サムライマック」は“大人が満足する”バーガーを目指して開発され、2021年4月より肉厚ビーフの新レギュラーメニューとして登場。100%ビーフを2枚重ね、コクのあるチェダーチーズを2枚加えたボリューム感が定番の「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」と、2025年3月からは、具材の満足感がたっぷりの「炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ」の2商品が販売されている。

今回登場する新商品「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」は、「サムライマック」のレギュラー2商品のおいしさを贅沢に“いいとこ取り”した新商品。厚みのある100%ビーフパティを2枚重ね、たまごとシャキシャキのレタス、スモークベーコンとコクのあるホワイトチェダーチーズを加えた一品で、にんにくのコクとたまねぎの甘さがあとを引くおいしさの香ばしい炙り醤油風のソースが、厚みのある2枚のビーフとたまごを包み込む、ボリューム満点でやみつきになる味わいとなっている。「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」で味わえるボリューム感と、「炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ」で味わえる具材感を、同時に叶えたメニューとなっている。

炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ（新登場：夜マック・期間限定）

炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ（レギュラー販売中）

炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ（レギュラー販売中）

□アレルギー・栄養・原産国情報のページ

※「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」の情報は、5月1日14時に公開となる。以下の一覧より確認できる。

（「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」・「炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ」はレギュラー販売商品のため、常時掲載）

※原産国情報では、主要原料の原産国や最終加工国についてお知らせしています。ドリンク類や一部限定商品は対象外です。

【サムライマック】 商品名 単品（※1） バリューセット（※1）（※2） 販売期間 販売時間 炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ（新商品） 840円～ 1,140円～ 5月7日～5月19日 17時～閉店（24時間営業店舗では翌4時59分まで） 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ 590円～ 860円～ レギュラー販売中 10時30分～閉店まで（24時間営業店舗では翌4時59分まで） 炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ 580円～ 850円～ レギュラー販売中 10時30分～閉店まで（24時間営業店舗では翌4時59分まで）

販売エリア：全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）

（※1）店頭価格。デリバリーおよび店舗の所在地域・立地条件によっては価格が異なる。詳細は公式アプリのモバイルオーダー・マックデリバリー サービス内にて確認してほしい。

（※2）バリューセットは、サイドメニュー（マックフライポテト Mサイズ、チキンマックナゲット 5ピース、サイドサラダ、えだまめコーンのいずれか1つ）、ドリンクMサイズ（またはマックシェイク Sサイズ、ミニッツメイド オレンジSサイズ、ミニッツメイド アップル、ミルクのいずれか1つ）付き。

新TVCM概要

新TVCMでは、販売当初よりサムライマックのアンバサダーを務める堺雅人さんに加え、マクドナルドCM初出演となる＝LOVE（イコールラブ）の佐々木舞香さんが共演している。また、佐々木さん出演のオリジナルSNS施策や、Xキャンペーン等も予定されている。

タイトル：サムライマック「普通のマックじゃ物足んねえ。」篇 （30秒）

放映開始日：5月6日

放送地域：全国（一部地域を除く）

【内容】

会議室で商談を終える堺雅人さんと、オフィスで会議を終える＝LOVE 佐々木舞香さん。“今日をやりきった”という晴れやかな力強い表情で街中を颯爽と歩き、2人がそれぞれ向かったのは同じマクドナルドの店舗。“普通のマックじゃ物足んねえ”と思う2人が100%肉厚ビーフを使用した“肉”が特徴の「サムライマック」をおいしそうに頬張り、思わず顔を見合わせてしまうくらいに満足感の高い「サムライマック」の魅力を伝える。

撮影エピソード

堺さんと佐々木さんの初共演はカッチリとしたあいさつからスタート

2021年にレギュラーメニューとなり、今年2026年4月に5周年を迎えた「サムライマック」の新CMでは、「サムライマック」の“顔”としてお馴染みの堺雅人さんと、＝LOVEの佐々木舞香さんが初共演。「すっごい緊張します……」とドキドキした表情を見せていた佐々木さんが、初めて顔を合わせる堺さんに向かって丁寧な自己紹介を行なうと、堺さんも分度器で測ったような45度のお辞儀でキッチリとあいさつを返す。“強い意志を持った大人”を演じるふたりらしいやや固めのスタートとなったが、打ち合わせで言葉を交わしているうちにすぐ笑顔が見られるようになり、和やかなムードの中で撮影が始まった。

シリアスな演技から一転、ふとした言葉で笑いを誘う堺さん

超一流の商社に勤めるビジネスパーソン役の堺さんは、大きなテーブルの席に着くと緊張感に満ちた表情で会議に参加。大きなプロジェクトの成功を確信し「今日をやり切った」という表情でノートPCを閉じながら立ち上がると、これまでも「サムライマック」CMシリーズで力強い演技を披露してきた堺さんらしく、見事にOKテイクを獲得した。そんな時、ふと衣装や小道具が気になった堺さんは自身の左手を見つめながら「そういえば、これまで指輪はなかったような……」と不思議そうな表情を浮かべながらも、「いつの間にか結婚していたのかな（笑）」と、直前のシリアスな雰囲気とは異なる笑顔で周囲の笑いを誘っていた。

「サムライマック」の完璧な持ち方と食べ方は5年間の蓄積？

それぞれの職場で「今日をやり切った」という達成感を味わいながら仕事を終え、偶然マクドナルドで隣の席に座り「サムライマック」を食べるシーンに臨んだ堺さんと佐々木さん。5年前から「サムライマック」のCMに出演し続けている堺さんが慣れた手つきで「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」を持ち、ガブリと勢いよくかじりつきながらおいしそうな表情を見せると、監督が「さすが堺さん！ 持ち方も食べ方も完璧です！」と大絶賛。堺さんが照れくさそうな表情で「厳しく“教育”されてきましたから（笑）」とジョークまじりに話すと、スタジオが大きな笑いで包まれた。

NGが出た理由は……もう1回食べられるから？

前日も仕事をやり切った後の夕食がマクドナルドだったと、熱烈なファンぶりを明かしていた佐々木さん。「炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ」を食べるシーンでは「口にソースが付くことを恐れずに」というオーダーどおり、力強さが漲るアクションを披露していたという。撮影がスムーズに進む中、唯一のNGは、あまりのおいしさに「目を閉じないで」という指示を忘れてしまったこと。「もしかして……NGだと、もう1回食べられるから？」と監督に聞かれた佐々木さんは「バレちゃいました？（笑）」とお茶目なリアクションを見せつつも、次のテイクではしっかりと目を開き、無事にOKとなった。

人々が行き交う通路を素早くすり抜けるアクションにも挑戦

強い意志を持った主人公がマクドナルド店舗へ向かうシーンでは、通行する人々が縦横無尽に行き交う中、足早にすり抜けていくという難度の高いアクションに挑戦した堺さん。監督との入念な打ち合わせを終えた堺さんは、100人近いエキストラを配した通路を歩きながら歩幅やスピード感のチェックを行なっていたが、すぐに感覚がつかめたようで、そのまま本番に臨んだ。スタートの合図がかかると、堺さんは一点を見つめるように視線と姿勢を維持しながらスタスタと歩き始めたが、人ごみの中で誰ともぶつかることなくゴール地点までたどり着く完璧な演技を披露し、わずか数回のテイクで見事に撮影を完了した。

出演者インタビュー

―――「サムライマック」新TVCM撮影の感想と、マクドナルドのCMで初共演した感想をお聞かせください。

佐々木さん ：「緊張してました……してます、今も（笑）」

堺さん ：「私は……華やかな気持ちでいっぱいです」

佐々木さん ：「ずっとCMで見てたので…まさか自分がマックのCMで堺さんと……」

堺さん ：「隣で食べることになるとは。大変光栄でございます」

佐々木さん ：「私こそ光栄です」

―――佐々木さんはマクドナルドのCM初出演ですが、マクドナルドの思い出があればお聞かせください。

佐々木さん ：「本当にマックが大好きで、昨日も実は仕事を頑張った終わりに食べたんですけど……『もう絶対マック食べるぞ！』っていう気持ちで仕事してるんですよ。メンバーと、マックを食べたら“自撮り（写真）”を送り合うっていうのをやってて（笑）。マックを持ちながら『私、食べてるよ』みたいな」

堺さん ：「“乾杯”だ」

佐々木さん ：「そうです！ それをもう5年くらい前からやってますね」

堺さん ：「“マック仲間”なんですね、そのメンバーは」

佐々木さん ：「“マック仲間”です（笑）。一緒にお家でご飯食べる時もマックのポテトを大量に買って、一緒にテレビ見ながら食べるとかよくします」

―――CMの中で「今日をやりきった」というセリフがありましたが、お二人が「今日をやりきった」と思える瞬間は、どんな時ですか？

堺さん ：「毎日、ボクは“いっぱいいっぱい”なんですよ。毎日やり切った。あぁ、今日も無事に終わったなぁ……と」

佐々木さん ：「でも、いいことですよね。私はライブをやるので…2時間踊って歌って、終わった後は『やり切った～！』って」

堺さん ：「そりゃそうだ！ 『やり切った』権利ある。ボクはそんなに集中した時間がないかもしれないですね。（佐々木さんは）会場のお客さんと一緒になってやるので、またちょっと雰囲気が違うでしょうね、ライブは」

佐々木さん ：「そうですね。ボルテージが、ガッと！」

―――頑張った1日のご褒美としてサムライマックを楽しむ姿を描くCMでしたが、お二人は頑張った日に自分への“ご褒美時間”があれば、どんなことをしていますか？

佐々木さん ：「ガッツリご飯を食べる！ ライブの日とか頑張った日はマックを食べることが多くて……お家に帰ってから『終わったぞ！』って、打ち上げで食べることが多いですね」

堺さん ：「最近、ひとりで過ごす時間が『すごく贅沢だな』って。若い頃はひとりの時間ってすごく寂しかったりとか……お仕事があんまりなかった時期もあるので嫌だなと思ったんだけど、何もしない時間っていうのがこんなに贅沢なんだと思って。だからスマホとかも持たず『何もしない』をするのがご褒美というか。ボーっとすることって、意識しないとできないなと思って」

佐々木さん ：「何かしらしちゃいますよね。わかります」

堺さん ：「だから贅沢なご褒美時間は『何もしない』」

―――レギュラーメニューになって5周年の「サムライマック」のCMですが、5年前の自分と比べて何か変化を感じることはありますか？

佐々木さん ：「いい意味で“適当”になりました。5年前とかの方が『これをやらなきゃ』、『こうしなきゃ』っていうのがあったんですけど、最近は『楽しもう』みたいな気持ちで『大人になったのかな』みたいな。ライブとかも最初は手一杯だったんですけど、こなしていくうちにリアルの楽しさとかも楽しめるようになりました」

堺さん ：「なるほどね。受け入れて前に進めるようになったんですか……5年で。すごいですね！ ボクはね、5年前にやっていた仕事……何も変わってないことがわかりました（笑）。でも初めて『サムライマック』のCMに出させていただいて食べた時のことをよく覚えているので、なんかその感動は変わってないけど毎回新鮮っていう。全然変化してないんですが、毎回初心に戻りながら『サムライマック』を食べてるような気がします」

―――CMが放映される5月は新生活や環境の変化に慣れない人も出てくる季節ですが、お二人が気分転換やモチベーションを上げるためにやっていることはありますか？

堺さん ：「ボクは気分をあまり転換しないですね。気分転換を……したことないかもしれない」

佐々木さん ：「落ち込んだりとか……」

堺さん ：「落ち込んだらボクはずっと落ち込んだまま、グチグチグチグチ言う…みたいな（笑）」

佐々木さん ：「私はカラオケ行ったりとか」

堺さん ：「やっぱり救ってくれるのは“歌”なんだ。天職ですね！」

佐々木さん ：「お家でも音楽かけて一緒に歌ったりとか。ぜひ歌ってみてください、落ち込んだ時に」

堺さん ：「歌わないんですよ。歌っている自分が好きになれない（苦笑）。気分転換で言ったら、よくお風呂に入ります。放っとくと5回も6回もお風呂に入ります」

佐々木さん ：「すごい！ 私はお風呂があまり得意ではなくて……大変なので、いつもお風呂入る前はそこで落ち込んじゃいます（笑）」

堺さん ：「そんなに大ごと！？ あなたの入浴は（笑）」

佐々木さん ：「はい！ 1日の中でいちばん重大な出来事……。『お風呂入らなきゃ～……』って毎日言ってます。勝手にキレイに全部してくれないかな～って（笑）」

堺さん ：「モンゴルいいですよ。空気が乾燥してて、みんな手桶とか洗面器でパシャパシャってやって終わりです。日本人が『シャワー浴びたい』って言ったら『なんで？』って。モンゴルがいいかもしれません」

佐々木さん ：「ええ！？ じゃあ合ってるのかもしれない。モンゴルに行きます！（笑）」

―――ゴールデンウィークの季節ですが、お二人が1週間、何の制限もなく自由に過ごせるなら、どんな過ごし方をしたいですか？

堺さん ：「たぶん……ずっと寝てます。ボクは何より睡眠が好きなので」

佐々木さん ：「私もです」

堺さん ：「あ、そうですか！」

佐々木さん ：「私もずっと寝てると思います」

堺さん ：「どれくらい寝られるか、ちょっと試してみたいですよ。1週間ですよ。なんならノンストップで（笑）」

佐々木さん ：「わかります！ ちょっとやってみたいですけどね（笑）」

堺さん ：「食べたら眠くなるじゃないですか。で、寝るじゃないですか。で、起きたらお腹空くじゃないですか。食べるじゃないですか」

佐々木さん ：「エンドレスですよね（笑）」

堺さん ：「ハハハ！ 一致しました（笑）。ずっとずっと寝ていたい」

―――「サムライマック」ファンや新商品の登場を待ちわびるお客さま、CMをご覧になる皆さまにメッセージをお願いします。

堺さん ：「レギュラーメニューになって5周年を迎える『サムライマック』の新CMがスタートします」

佐々木さん ：「『今日をやりきった。普通のマックじゃ物足んねえ』という、頑張った1日のご褒美に『サムライマック』を求める大人の姿を描いています」

堺さん ：「『炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ』と『炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ』のふたつの商品は現在、大好評レギュラー販売中です！」

佐々木さん ：「さらに期間限定、夕方5時からの夜マック限定で『炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ』も新登場します！」

堺さん ：「肉だな！」

佐々木さん ：「肉でしょ！」

堺さん ：「新・本格和風味『サムライマック』を、マクドナルドのお店でぜひお楽しみください！」

＝LOVE 佐々木舞香さん出演のオリジナルSNS施策

佐々木舞香さんがサムライマックのCMに初出演することを記念し、マクドナルド公式SNSでは佐々木さん出演のオリジナルSNS施策を公開。サムライマック×佐々木舞香さんの様々な表情が楽しめるオリジナル動画や写真が、マクドナルド公式SNSで順次公開される。

Xキャンペーン開催

リプライで当たる！「新たまごベーコンダブル肉厚ビーフ降臨」キャンペーン

・応募期間：5月6日7時30分～23時59分

・応募方法：マクドナルド公式Xアカウント（＠McDonaldsJapan）をフォローし、同アカウントから投稿された「#新たまごベーコンダブル肉厚ビーフ降臨」のハッシュタグが付いた投稿に「#新たまごベーコンダブル肉厚ビーフ降臨」のハッシュタグを付けてリプライ（返信）する。

・賞品/当選数：応募した人の中から、抽選で100名にマックカード1,000円分が贈られる。

リプライで当たる！「厚やばいたまごベーコンダブル肉厚ビーフ」キャンペーン

・応募期間：5月7日7時30分～23時59分

・応募方法：マクドナルド公式Xアカウント（＠McDonaldsJapan）をフォローし、同アカウントから投稿された「#厚やばいたまごベーコンダブル肉厚ビーフ」のハッシュタグが付いた投稿に「#厚やばいたまごベーコンダブル肉厚ビーフ」のハッシュタグを付けてリプライ（返信）する。

・賞品/当選数：応募した人の中から、抽選で100名にマックカード1,000円分が贈られる。

各Xキャンペーンの詳細は以下リンクから確認できる。なお、各キャンペーンは予告なく終了する場合がある。

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□日本マクドナルドの公式X