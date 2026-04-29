鈴木祐斗の大ヒット漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）を、目黒蓮主演で実写映画化した『SAKAMOTO DAYS』が4月29日より公開される。かつて「史上最強」と言われた伝説の殺し屋・坂本太郎。ある日、彼は恋に落ちたことであっさりと殺し屋から引退。結婚し、娘の誕生を経て、街の個人商店の店長となった坂本は、かつての面影がないほどに体型も変化した。そんな彼の首に突如、10億円の懸賞金がかけられたことで日常は一変。愛