由薫が新曲「Ray」を3月20日に配信リリースした。由薫自身が作詞作曲を務めた同楽曲は、映画『鬼の花嫁』のイメージソングとして書き下ろされたもの。重たい雲の間から、突然ふっと現れた一筋の光が“Ray”という言葉に込められたイメージだ。「私にとって、誰かを好きになるということは、自分を知るということでもあります」とは、新曲「Ray」に関する由薫のコメント。“あなたのせいで私は私が好きになってしまう”という一節は