Xに「特定トピックの24時間ミュート」機能が登場　見たくない話題の一時遮断が可能に

4月22日、Xのプロダクト責任者を務めるニキータ・ビア（Nikita Bier）氏の投稿により、Xに新たな機能が追加されたことが明らかになりました。

今回のアップデートではユーザー体験を向上させる複数の機能が実装されていますが、密かに注目を集めているのが「おすすめ」タブに表示される特定のトピックを一時停止できるツールです。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ タイムラインの荒れやSNS疲れに効く「時限式ミュート」

新たに追加されたトピックの一時停止ツールは、「おすすめ（For You）」タブに流れてくる見たくない話題を24時間にわたって非表示にできる機能です。

これまでにも「興味がない」というフィードバックやミュートワードの設定によって部分的に情報を遮断することは可能でしたが、時限式で特定のジャンルを丸ごと「一時停止」できる機能が導入されるのは今回が初となります。

記事執筆時点で設定可能な非表示項目は、「政治」「イラン紛争」「スポーツ」「ビジネス・金融」「科学・テクノロジー」「エンターテイメント・アート」「AI」「ゲーム」「暗号通貨」「動画」のジャンルです。

大きな事件や議論でタイムライン全体が荒れている時や、特定のニュースから少し離れたい気分の時に、自衛手段として非常に便利な機能と言えるでしょう。ニキータ・ビア氏も自身のXで「いつでもスロップ（不要な情報）の量を増やしたり減らしたりしたいときに」と綴っており、ユーザー自身が情報量を能動的にコントロールできるメリットを強調しています。

■ お気に入りを集める「カスタムタイムライン」も同時導入

また、今回のアップデートにおけるもうひとつの大きなポイントが「カスタムタイムライン」の導入です。これはホームタブに75以上からなる特定のトピックをピン留めし、自分のお気に入りの分野だけを集めた専用のタイムラインにカスタマイズできる機能となっています。

これらの新機能についてニキータ・ビア氏は「これは数ヶ月にわたる大規模な取り組みでしたので、ぜひお試しいただけるのを楽しみにしています」と自信をのぞかせています。

現在、トピックの一時停止機能およびカスタムタイムラインは、iOSおよびWebブラウザ版を利用しているPremiumサブスクライバー（有料会員）向けに早期アクセスとして提供が開始されており、Android版についてもまもなく登場する予定とのことでした。

SNS特有の情報過多や特定の話題によるストレスから適度に距離を置き、より自分好みの快適なタイムライン環境を構築する有効な手助けとなりそうです。

＜参考・引用＞

Nikita Bier（@nikitabier）

（山口弘剛）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026042802.html