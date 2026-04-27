ももいろクローバーZが2025年12月20日(土)・21日(日)に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催した＜Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY＞のLIVE Blu-ray & DVDが、8月19日(水)にリリースされることが決定した。＜Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY＞は、“宇宙旅行”をテーマに、AIなど最新技術を駆使したビジョン演出や、会場に徘徊する巨大なリアル恐竜が現れるなど、全世代を楽しませる没入型のアトラクション的なエンターテイン