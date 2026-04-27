ももいろクローバーZが2025年12月20日(土)・21日(日)に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催した＜Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY＞のLIVE Blu-ray & DVDが、8月19日(水)にリリースされることが決定した。

＜Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY＞は、“宇宙旅行”をテーマに、AIなど最新技術を駆使したビジョン演出や、会場に徘徊する巨大なリアル恐竜が現れるなど、全世代を楽しませる没入型のアトラクション的なエンターテインメント要素を詰め込んだ冬ライブ。テーマに沿った楽曲はもちろん、ライブ定番曲から初披露曲まで幅広く披露され、ももクロらしい唯一無二の特別なクリスマスライブとなっている。

本商品には、DAY1・DAY2の両公演が収録され、また、映像特典としてライブ当日やそれまでの道のりを映したメイキング映像が収録される予定だ。Blu-ray商品は『Dolby Atmos®(ドルビーアトモス)』を採用しており、リアルで没入感あふれる音楽体験を味わうことができる。本日より予約受付がスタートした。

さらに、本商品の特報映像がもいろクローバーZ公式YouTubeチャンネルにて公開された。本ライブのオープニング映像を一部使用したライブの世界観を踏襲した映像となり、本編のハイライトシーンをダイジェスト形式で観ることができる内容となっている。

LIVE Blu-ray & DVD『Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY』LIVE Blu-ray & DVD

発売日：2026年8月19日（水）

予約リンク：https://mcz.lnk.to/MC25BD

特設サイト：https://mcz-release.com/video/momoiro_xmas_2025 ［Blu-ray］

Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY LIVE Blu-ray

品番：KIXM-655〜7

収録枚数：3枚組

価格：\13,500（税抜価格：￥12,273）

音声[本編]：Dolby Atmos／リニアPCM 2ch

[特典映像]：リニアPCM 2ch ［DVD］

Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY LIVE DVD

品番：KIBM-1152〜6

収録枚数：5枚組

価格：\13,500（税抜価格：￥12,273）

音声：リニアPCM 2ch ・映像特典

メイキング映像（仮） ・セットリスト

【DAY1：2025年12月20日（土）】

1.今宵、ライブの下で

2.Wee-Tee-Wee-Tee

3.MOON PRIDE

4.猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」

5.Cosmic Commotion

6.サンタさん -ZZ ver.-

7.夢の浮世に咲いてみな

8.MYSTERION

9.サラバ、愛しき悲しみたちよ

10.Heroes

11.月色Chainon

12.一粒の笑顔で…

13.白い風

14.idola

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

15.行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-

16.CONTRADICTION

17.僕らのセンチュリー

18.レナセールセレナーデ

19.可視光線

20.月と銀紙飛行船

ENCORE

21.L.O.V.E.

22.HOLIDAY

23.いちごいちえ

24.モノクロデッサン -ZZ ver.- 【DAY2：2025年12月21日（日）】

1.今宵、ライブの下で

2.Wee-Tee-Wee-Tee

3.MOON PRIDE

4.Event Horizon

5.Cosmic Commotion

6.サンタさん -ZZ ver.-

7.夢の浮世に咲いてみな

8.MYSTERION

9.サラバ、愛しき悲しみたちよ

10.Heroes

11.月色Chainon

12.きみゆき

13.白い風

14.idola

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

15.行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-

16.CONTRADICTION

17.SECRET LOVE STORY

18.レナセールセレナーデ

19.可視光線

20.月と銀紙飛行船

ENCORE

21.L.O.V.E.

22.泣いちゃいそう冬

23.いちごいちえ

24.モノクロデッサン -ZZ ver.-