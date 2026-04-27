オクタン読者限定イベント「Octane 名車研究」は、歴史的名車の実車を前に、その車に関わった人の話を直接聞くことができる非公開イベントだ。4回目となった今回のテーマは「マクラーレンF1とGMA T.50」。ゴードン・マレーの傑作2台を一度に間近で見ることができるのは、世界的にも非常に稀なことである。【画像】マクラーレンF1とGMA T.50、ゴードン・マレーの傑作2台が目の前に！（写真29点）「名車研究」を企てた理由のひとつに