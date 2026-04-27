イベント企業やメディア企業を続々グループ化 「既存のメディアは技術進化を取り入れることなく、経営体質は旧態依然としたまま。金融・IT・メディアを融合させた新たなメディアが希求されている」─こう強調するのはSBIホールディングス会長兼社長の北尾吉孝氏。 2026年3月31日、SBIホールディングスは「SBIネオメディア生態系の戦略構想」を公表した。以前から北尾氏は「金融・IT・メデ