ドジャース・山本由伸投手の次回登板が、27日午後7時10分（日本時間28日午前11時10分）開始のマーリンズ戦に決まった。ド軍のデーブ・ロバーツ監督が26日（同27日）に明かした。山本は今季ここまで5試合に登板して2勝2敗、防御率2・48。中5日での登板で3勝目を目指す。