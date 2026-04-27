2026年3月に発表された地価公示は、堅調な不動産市場を示す結果となった。東京、大阪、名古屋の三大都市圏の地価は、5年連続で上昇し上昇幅を拡大。東京圏の全用途平均の伸びは、対前年比5.7％上昇と過去5年間で最も高い伸びを示した。東京では、高輪ゲートウェイ駅周辺の大規模再開発「TAKANAWA GATEWAY CITY」がグランドオープンするなど、都市再生の動きも活発化している。今回は、2026年地価公示から見えてくるマンション市