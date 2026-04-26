NTTドコモ、衛星とスマホの直接通信サービス「docomo Starlink Direct」を4月27日に提供開始！ahamoを含む全プランで申込不要＆当面無料
|衛星とスマホの直接通信サービス「docomo Starlink Direct」が4月27日に提供開始！
NTTドコモは2日、同社の携帯電話サービスにおいて「いつでも、どこでもつながる」ネットワークの実現に向けてSpace Exploration Technologies（以下、SpaceX）が提供する衛星通信サービス「Starlink」を活用した衛星とスマートフォン（スマホ）の直接通信サービス「docomo Starlink Direct」を2026年4月27日（月）から提供開始すると発表しています。
これにより、山間部や離島、海上などといった同社が提供する携帯電話ネットワークが圏外となるエリアでも天気や地図、居場所などの確認が可能となるほか、被災時においては家族との通信手段の確保が可能になります。なお、一部のドコモUIMカードで利用できない場合があるとのこと。詳細は公式Webページにてご確認ください。またdocomo Starlink Directの提供開始に伴い、NTTドコモビジネス（旧：NTTコミュニケーションズ）が法人向けの取り扱いを開始します。
NTTドコモでは利用者の日常をつなぐために鉄道路線や商業地域など生活動線のエリア整備を積極的に行っているほか、非日常をつなぐために光回線を敷設しづらい山間部や野外イベントでは、車載型基地局やStarlinkを活用した通信対策を実施してきましたが、今回、さらに日本全土にNTTドコモの携帯電話ネットワークエリアを拡張するべく、衛星とスマホの直接通信サービスであるdocomo Starlink Directを提供開始します。
＜「docomo Starlink Direct」の利用可能サービス＞
・テキストメッセージ送受信（SMS／RCS／iMessage）
・現在地の位置情報共有※
・ファイル送受信（RCS／iMessage）※
・Android搭載製品でGeminiによる調べもの※
・対応アプリによるデータ通信
・緊急速報「エリアメール」（緊急地震速報、津波警報、災害・避難情報のうち国民保護情報の受信）
※テキストメッセージアプリ上でご利用いただけます。
申し込みは不要で、ahamoを含めたすべてのNTTドコモの携帯電話サービスの料金プランを契約している場合に利用でき、当面は無料ですが、提供条件を変更する場合は同社の公式Webサイトなどで案内するとのこと。またdocomo Starlink Directを利用したSMSの送信料は当面の間は無料で提供し、合わせてデータ通信についても当面の間は加入中の料金プランにおけるデータ容量の消費対象外とするとしています。
対象エリアは全国および領海（海岸線から12海里）で、NTTドコモの4G／5Gエリアまたは無線LAN（Wi-Fi）接続の状況下を除き、遮蔽物がない屋外で利用可能です。また対応機種は衛星通信対応のNTTドコモの84機種で、詳細は公式Webページをご参照ください。なお、一部のドコモUIMカードで利用できない場合があるため、docomo Starlink Directに対応するドコモUIMカードへの交換方法なども公式Webページでご確認ください。
利用方法はiOSの場合には最新のソフトウェアにアップデート後、設定画面から「衛星通信」がONになっていることを確認し、Androidの場合には最新のソフトウェアにアップデートすることで利用できます。その他、対応アプリはNTTドコモが提供するアプリについては以下の通りで、その他の対応アプリについては公式Webページに記載されています。なお、提供機能に一部制限がある場合があるとのこと。
|サービス・アプリ名
|対応OS
|利用できる機能
|ドコモメール
|Android
|メール送受信
|災害用キット
|iOS／Android
|災害用伝言板の安否登録／安否確認
|d払い
|iOS／Android
|一部機能を除いて利用可能
※「ネット未接続で支払い」と記載のある支払い画面は表示されません。
|SmartNews for docomo
|Android
|アプリ内記事更新・閲覧
|イマドコサーチ
|Android
※見守られる方
|ちょい前かくにん
※見守られる方の機種がAndroidの場合
またテキストメッセージ送受信（RCS／iMessage）や現在地の位置情報共有、ファイル送受信（RCS／iMessage）、Android搭載聖日品で「Gemini」による調べもの、対応アプリでのデータ通信の利用にはNTTドコモ指定のインターネットサービスプロバイダー（ISP）の利用が必要で、NTTドコモが提供する「あんしんセキュリティ」をiPhoneで利用する場合において「危険サイト対策」機能がONの場合は一部アプリでデータ通信を利用できないということなのでご注意ください。。
記事執筆：memn0ck
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