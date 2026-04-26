待望の2026年初ゴールだ。現地４月25日に開催されたブンデスリーガの第31節で、堂安律と小杉啓太が所属するフランクフルトがアウクスブルクとアウェーで対戦。１−１のドローに終わったこの試合で貴重な同点ゴールを決めたのが、前節はまさかの出番なしに終わり、この試合でも後半頭からの途中出場となった堂安だった。０−１で迎えた66分、ペナルティエリア内右でパスを受けると、利き足ではない右足で冷静にフィニッシュ