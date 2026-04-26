ボートレース芦屋の「ゴールデンウイーク特選」が25日に開幕、12Rのドリーム戦は西山貴浩が逃げ切った。前半6Rは道中逆転、初日唯一の連勝を決めた。松田大志郎、枝尾賢が2走2連対。稗田聖也、河野真也が白星発進と好調をアピールした。2日目の12Rは1号艇にゴールデンレーサー篠崎仁志（38＝福岡）が陣取る。前半3Rの3号艇を含め、いい枠が回ってきた。ここできっちりとリズムに乗せる。インの篠崎が仁王立ち。初日3着2本と